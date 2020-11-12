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مصر

نيابة عن السيسي.. «السعيد» تشارك بختام الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:38 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الجمعة بختام الدورة الثالثة من منتدي باريس للسلام والمنعقدة في الفترة من 11 إلى 13 من نوفمبر الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ستركز الدورة الحالية من المنتدى على المشروعات والمبادرات في جميع أنحاء العالم، والتي تهدف إلى التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإلى تحسين القدرة على الصمود، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تشارك السعيد بالجلسة النقاشية تحت عنوان "تغيير واجهة السياحة والسفر الدولي" والتى تنعقد ضمن فعاليات المنتدى لهذا العام، حيث تستعرض الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذى به لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد.

وتتبني الجلسة التي تضم عددًا من الاقتصاديين الحوار حول ما تعرض له قطاع السياحة والسفر من أحد أصعب الضربات مع أزمة فيروس كورونا، والتي أدت إلى التوقف المفاجئ في حركة السفر الدولي، إلى جانب القيود التي تم فردها على حركة السفر والتي تعمل على تغيير واجهة العولمة المعروفة، حيث تسعى الجلسة لدعم مفهوم الاستدامة لتكون مبدأً إرشاديًا لبناء اقتصاد سياحي أقوى وأكثر مرونة جسدت نموذجا يحتذى به في التعامل مع الأزمة، بالتركيز على دعم احتضان الرقمنة ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ستستعرض الجلسة طرق التفكير وإعادة بناء قطاع السياحة والسفر الدولي في المستقبل.

تضم الجلسة عدد من المتحدثين خبراء الاقتصاد والسياسيين على مستوى العالم، منهم حبيب عمار - وزير السياحة التونسي، إدنا خايمي - المدير العام لشركة المكسيك إيفالجا، ساندرا كارفاو مسئولة توجهات الأسواق في منظمة السياحة العالمية.

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