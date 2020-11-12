قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان.. غدًا

قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه نظرًا للقيام بأعمال ربط خط مياه 300 مم برافع السيل، سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (الزيداب - منطقة الوادي - تقسيمات الأهالي - الصداقة مرحلة أولى)، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة 13 نوفمبر 2020، حتى السادسة صباح السبت 14 نوفمبر 2020.وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، على المواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.