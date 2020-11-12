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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بأسوان (صور)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:29 م
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة تفتيش ليلية على المنشآت التجارية على مستوى مدينة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة.

وشملت الحملة التفتيشية المرور على أكثر من 18 منشأة تجارية على مستوى مدينة أسوان.

وأسفرت عن تحرير ٩ إنذارات دون رخصة نشاط و٥ عدم تجديد رخصة و٢ غلق كامل، وذلك برئاسة مدير رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة.

يأتي ذلك، في إطار الحملات التي تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على المنشآت التجارية ورصد المخالفات.

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