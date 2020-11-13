سعر الدولار اليوم 13-11-2020 فى مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 13-11-2020 فى مصر تحديث يومي

تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر، والذي شهد استقرارًا، اليوم الجمعة الموافق 13-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.وتمسك الدولار بمكاسبه بصفة عامة إذ قلص المستثمرون توقعاتهم المتفائلة بشأن لقاح "كوفيد-19" الذي من المستبعد أن يمنع شتاء قاتما في أوروبا والولايات المتحدة مع تصاعد الموجة الثانية من الجائحة.وعالميا صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية، وانخفض اليورو بنفس النسبة وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي شديدا التأثر بالمخاطرة نحو 0.3 بالمئة.واستقر سعر الدولار الأمريكى، الجمعة، في بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات، مسجلا فى البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.أما على المستوى المحلي، أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المعروض النقدي سجل ارتفاعا مماثلا، حيث بلغ نحو تريليون و125 مليار جنيه في شهر يوليو الماضي، مقابل 925.2 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 199.8 مليون دولار.سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك عوده15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى15.61 جنيه للشراء.15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.وتأتي حركة الدولار هبوطا وصعودا وذلك بسبب ما يمر به العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما يتم تحريك حركة الدولار أيضا بفعل الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية.