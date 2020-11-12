فاطمة الصعيدي: «الأميرة والرجل من العامة» مشدود إلى مدارات الكاتب

بدأت منذ قليل فعاليات حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «الأميرة والرجل من العامة» لمحمد إبراهيم طه بمؤسسة بتانة.وقالت الناقدة فاطمة الصعيدي عن رواية «المرأة والرجل من العامة»: «العمل كله مشدود إلى مدارات الكاتب وتمثل الجذر الروحي للمؤلف فهو يقدم لنا تخصصه ونرى كل هذه المفردات قائمة في هذا العمل، نرى القرية بكل ما فيها وصولا إلى مهنة المؤلف كطبيب».وأضافت خلال ندوة مناقشة «الرجل والمرأة من العامة» بمؤسسة بتانة: «ثمة قهر ما يظهر عبر شخصيات المجموعة ومنهم شخصية نور إلى جانب ذلك، ثمة مجموعة من السمات الأسلوبية لدى المؤلف منها المشهدية التي نجدها بشكل واضح عبر هذه المجموعة».وتابعت أن المؤلف يقدم الشخصية المصرية عبر رصده للعديد من الأسماء في المشهد الثقافي نمَوذج الكاتب عبد الفتاح مصطفى، ونجد إلى جانب ذلك ذوقه في اختيار الأغنيات التي سنجد عناوينها داخل متن المجموعة مثل «ياحلو صبح ياحلو طل».واختتمت دكتور فاطمة بالتأكيد على أن هذه المجموعة تختفي بالحياة رغم كل الآلام.يذكر أن المجموعة صدرت عن دار النسيم، ويناقشها الشاعر شعبان يوسف، الشاعر أسامة حداد، الناقدة فاطمة الصعيدي، الكاتب محمد رفيع، الدكتور يسرى عبد الله، الدكتور محمد سليم شوشة.يذكر إن محمد إبراهيم طه كاتب وروائى صدر تنوعه إنتاجه الأدبى ما بين الرواية والقصة ومن إصداراته " دموع الأبل، باب الدنيا، البجعة البيضاء، أمرأة أسفل الشرفة، العابرون، سقوط النوار"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية 2001، جائزة الشارقة 2000، جائزة يوسف إدريس 2008، وجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2013.