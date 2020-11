في ذكرى ميلاده.. تعرف على إيرادات أبرز 5 أفلام لجيرارد بتلر

يحتفل الفنان الاسكتلندي جيرارد جيمس بتلر غدًا، بعيد ميلاده الـ51 والذي قدم العديد من الأعمال المميزة والناجحة والتي حققت إيرادات كبيرة.اشتهر بتلر بدوره في فيلم حارس الرئيس الذي قدم منه أكثر من نسخة كان آخرها Angel Has Fallen وقد حقق من خلاله إيرادات 147 مليون دولار، وقدم قبله فيلم Geostorm الذي حقق 222 مليون دولار،كما قدم فيلم Gods of Egypt بإيرادات وصلت 150 مليون دولار، وشارك بصوته في فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World 530 مليون دولار، وشارك في Law Abiding Citizen الذي حقق إيرادات وصلت إلى 127 مليون دولار.