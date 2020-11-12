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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشي عن قرب التوصل إلى لقاح كورونا: القوة الضاربة آتية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:30 م
انطوني فاوتشي
انطوني فاوتشي
وكالات
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علق مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، الطبيب أنطوني فاوتشي، قائلًا إن القوة الضاربة آتية على قرب التوصل إلى لقاح ضد وباء كوفيد-19، داعيًا رغم ذلك إلى مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية.

وبعد بضعة أيام على إعلان شركتي بفايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية التوصل إلى لقاح بنسبة فاعلية 90% ضد فيروس كورونا المستجد، كشف فاوتشي، العضو في الخلية التي شكلها البيت الأبيض لمكافحة الوباء، عن أن لقاحا ثانيا "على وشك الإعلان عنه".

وأكدت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجيا الأحيائية، التي تعمل مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية على تطوير لقاح، أنها تتوقع تقديم طلب ترخيص عاجل لمنتجها لدى وكالة الغذاء والدواء في أواخر نوفمبر.

وحذر فاوتشي بأن "القوة الضاربة آتية، لكن لا تتهاونوا"، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام معهد تشاتام هاوس للدراسات في لندن، مضيفًا: "الدعم آت، لكنه لم يصل بعد"، داعيًا إلى وضع كمامات وغسل اليدين بانتظام.

وأوضح أن اللقاحات التي سيتم التوصل إليها ستوضع أيضا في متناول الدول الأكثر فقرا، مؤكدا أنه "لا يجدر بالواحد أن يعيش أو يموت حسب المكان الذي ولد فيه".

ووجّه فاوتشي في مطلع نوفمبر انتقادات لاذعة إلى الإدارة الأميركية على استراتيجيها في مكافحة الوباء، ويسعى الرئيس دونالد ترامب منذ ذلك الحين إلى إقصائه.

ووصل الأمر بمستشار ترامب سابقا ستيف بانون إلى حد الدعوة الأسبوع الماضي إلى قطع رأس عدد من البيروقراطيين الفيدراليين وبينهم فاوتشي، قبل أن يغلق تويتر حسابه ويتم حظره على يوتيوب.

وأبدى فاوتشي استعداده لمواصلة العمل لحساب الإدارة، في وقت يستعد الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن لتولي الرئاسة في يناير.

ورأى أن الوباء يذكّر بضرورة التنسيق على المستوى الدولي في مجال الصحة، مؤكدا أن على القادة "ضمان تعزيز الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة الدولية بشكل فعلي".

وقال: "ليست منظمة مثالية، لها ثغراتها.. لكن العالم بحاجة إلى منظمة عالمية للصحة"، فيما أكد بايدن منذ الآن أنه يعتزم إلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب إخراج بلاده من المنظمة.

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