البريد يعلن خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها التي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام، لتصبح 7.75% بدلًا من 8.5% وذلك اعتبارًا من 12 نوفمبر 2020.وأضاف رئيس البريد، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات سيساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.الجدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض، ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمُنتجات الشبيهة.