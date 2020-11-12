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تحقيقات

«2 كفاية».. المستفيدات من الحملة يروين تجاربهن لـ«الدستور»

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:44 م
2 كفاية
2 كفاية
سمر محمدين
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في السنوات الأخيرة الماضية حققت مصر أعلى معدلات الزيادة السكانية في وقت قليل إذ تجاوزت الـ100 مليون نسمة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تدشين المبادرات الاجتماعية المختلفة؛ من أجل نشر التوعية بين الأسر المصرية بحجم خطورة الزيادة السكانية.

وعليه دشنت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "2 كفاية"، وهي أحد أبرز المبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية لاسيما في المناطق الفقيرة.

تهدف "2 كفاية" إلى تغيير سلوك الأسر المصرية من حيث تعديل القيم الإنجابية السائدة في تعدد عدد الأطفال للأسرة الواحدة، كذا رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسر الصغيرة، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بالخصائص السكانية ورفع معدلات التنمية في المجتمع.

المرحلة الأولى من "2 كفاية" بدأت في شهر يناير 2019، وتضمنت الإعلانات عددا من التنويهات التليفزيونية والإذاعية.

وفي هذا الصدد أوضح عمرو عثمان، المشرف على مشروع "2 كفاية"، أن المبادرة هدفها نشر الوعي ورفع ثقافة الأسر المصرية بمدى خطورة أزمة الزيادة السكانية، والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على جميع القطاعات في الدولة.

وكشف المشرف على مشروع "2 كفاية"، أنه منذ انطلاق المبادرة وقد نفذت العديد من الزيارات والتي بلغ إجمالي عدد الزيارات منذ بدأ المشروع العام الماضى إلى 4 ملايين و200 ألف زيارة بالتنسيق مع 8 آلاف مكلفة خدمة عامة، فيما تم تحويل حوالي 578 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة.

تحدثت "الدستور" في التقرير التالي مع مستفيدات من مبادرة "2 كفاية" وعدلوا عن تفكيرهن في الإنجاب أكثر من طل.

منى سعد، 22 عاما، تعيش في إحدى قرى محافظة المنوفية، أوضحت أن لديها طفلين وكانت تخطط لإنجاب الطفل الثالث بحسب رغبة زوجها وأهله الذين طلبوا منها أن تلد أطفال أخرى.

تقول "منى": "كنت فعلا بدأت أرتب أني هخلف تاني، ولكن في أحد الأيام لقيت مجموعة من السيدات وصلت عندنا القرية وكانوا بينصحونا بكفاية طفلين من أجل تربيتهما في مستوى معيشة مناسب، وأننا نبعد عن الأفكار التقليدية القديمة بزيادة الأطفال وعمل عزوة، وفعلا بدأت اقنع جوزي بالمبدأ دا".

أما نوال علي، 35 عاما، لديها 3 أطفال ذكور، تقول إن زوجها كان يطلب منها بإصرار كبير أن تنجب مرة أخرى؛ أملًا في إنجاب بنت هذه المرة إلى أن وصل الأمر بينهما إلى حد الخلاف والمشاكل.

تضيف "نوال": "حاولت كتير اقنعوا أن كفاية 3 أطفال ولكنه كان مُصر على انجاب البنتين وبعدها بدأت إعلانات حملة 2 كفاية وكثفت الحملة إعلاناتها، ومن هنا بدأت أنا أقنعة برؤية الحملة وأن طفلين أفضل من 10 مادام نقدر نربيهم ونعيشهم حياة أفضل".

بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإنه يوجد 92 جمعية أهلية مشاركة فى المشروع تعمل فى النشاط التوعوي، ويتم عمل 4 ندوات شهريًا لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة ويحاضر فى كل ندوة رجل دين وطبيب، ويبلغ عدد الحاضرين في الندوة الواحدة 100 من السيدات والرجال.

بلغت عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بلغت 4،223،217 زيارة، كما أن المستهدف من عدد الزيارات بلغ 115%.

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