إلهام شاهين تسلم كارول سماحة تكريم أفضل ممثلة بـ«الإسكندرية السينمائي»

سلّمت الفنانة إلهام شاهين النجمة اللبنانية كارول سماحة جائزة أفضل ممثلة عن فيلم بالصدفة المشارك بمهرجان الإسكندرية السينمائي.وعبرت إلهام شاهين عن سعادتها بتكريم كارول مؤكدة أنها أتت إلى القاهرة خصيصا من أجل تسليمها الجائزة.يذكر أن سماحة حضرت عرض فيلمها ومناقشته مع الجمهور بالإسكندرية السينمائي، كما تسلمت درع تكريم السينما اللبنانية التي كانت ضيف شرف.