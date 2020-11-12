فاروق: خفض «المركزي» سعر الفائدة يصب في صالح الاقتصاد

كشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أن لجنة الالكو بالبنك سوف تجتمع الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض بعد قيام البنك المركزي اليوم بخفض أسعار العائد بمقدار 50 نقطة.وأضاف فاروق، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويزيد من قدرة المستثمرين على الاقتراض من البنوك وينعكس في النهاية على انخفاض تكلفة الإنتاج.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.