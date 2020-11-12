سفير أمريكا بالقاهرة يعزي في ضحايا حادث تحطم مروحية بالقرب من «بئر سبع»

أعرب السفير الأمريكي بالقاهرة، ‏ جوناثان كوهين، عن تعازيه لوفاة ثمانية من أفراد القوى متعددة الجنسيات والمراقبين إثر حادث تحطم مروحية بالقرب من مدينة "بئر سبع".وقال في بيان: "هؤلاء الأمريكيون الستة ومواطن فرنسي، وآخر تشيكي، يجسدون الروح النبيلة لحفظ السلام بين شركائنا في إسرائيل ومصر".وقال: "خالص تعازينا لأسرهم والقوة متعددة الجنسيات والمراقبون،. سنظل دوما نذكر تضحياتهم وخدمتهم من أجل السلام".