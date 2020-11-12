سفير أمريكا بالقاهرة يعزي في ضحايا حادث تحطم مروحية بالقرب من «بئر سبع»
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:06 م
أعرب السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، عن تعازيه لوفاة ثمانية من أفراد القوى متعددة الجنسيات والمراقبين إثر حادث تحطم مروحية بالقرب من مدينة "بئر سبع".
وقال في بيان: "هؤلاء الأمريكيون الستة ومواطن فرنسي، وآخر تشيكي، يجسدون الروح النبيلة لحفظ السلام بين شركائنا في إسرائيل ومصر".
وقال: "خالص تعازينا لأسرهم والقوة متعددة الجنسيات والمراقبون،. سنظل دوما نذكر تضحياتهم وخدمتهم من أجل السلام".
وقال في بيان: "هؤلاء الأمريكيون الستة ومواطن فرنسي، وآخر تشيكي، يجسدون الروح النبيلة لحفظ السلام بين شركائنا في إسرائيل ومصر".
وقال: "خالص تعازينا لأسرهم والقوة متعددة الجنسيات والمراقبون،. سنظل دوما نذكر تضحياتهم وخدمتهم من أجل السلام".