العراق يسجل 3298 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 511806 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 50 حالة وفاة.وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11532 حالة بعد تسجيل 50 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 439228 حالة بعد تسجيل 2571 حالة شفاء اليوم أيضا.