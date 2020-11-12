حسن صقر: «رئاسة الزمالك مش فى دماغى بعد ما كنت وزير»

تردد اسم المهندس حسن صقر، الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة، بشدة مؤخرًا، ضمن الأسماء المرشحة لتولى رئاسة نادى الزمالك بالتعيين فى حال صدور قرار بحل المجلس الحالى.

ورغم غياب «صقر» منذ أكثر من ٩ سنوات، فإن «الدستور» تواصلت معه للرد على عدد من الاستفسارات والتعرف على حقيقة تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، معه لاستطلاع رأيه بشأن توليه رئاسة الزمالك، وتوقعه نتيجة نهائى دورى الأبطال بين الأهلى والزمالك، المقرر فى ٢٧ من الشهر الجارى.

■ ترشح اسمك بقوة لتولى رئاسة الزمالك فى حال صدور قرار حل المجلس الحالى.. ما تعليقك؟

- لم يتواصل معى أى مسئول، ولم أتحدث مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، منذ فترة طويلة، من الممكن أن تكون المعلومة خرجت من أحد المسئولين، ولكن للأمانة لم يتحدث معى أى شخص حول رئاسة نادى الزمالك.

■ فى حال إبلاغك بالقرار رسميًا.. ماذا سيكون موقفك؟

- حتى أكون صادقًا مع الجميع، رئاسة الزمالك «مش فى دماغى»، سبق لى أن توليت منصب رئيس المجلس القومى للرياضة بدرجة وزير، ولا أفكر فى الأمر على الإطلاق، مع احترامى لاسم وكيان نادى الزمالك، وكنت طوال الفترة الماضية بعيدًا عن الإعلام وفضلت عدم الحديث أو التعقيب طوال السنوات الماضية.

وحديثى هذا سببه الرد على أنباء ترشيحى لرئاسة نادى الزمالك، وفضلت توضيح الأمور، ولم أفكر فى الأمر، رغم «زمالكويتى» الشديدة، أنا أفضل الابتعاد، مع الأمنيات الطيبة للزمالك ولمن سيقود السفينة خلال المرحلة المقبلة.

■ لو كنت وزيرًا ما قرارك فيما يتردد حول وجود مخالفات مالية داخل نادى الزمالك؟

- حتى الآن لم يخرج أى مسئول بتصريحات تؤكد وجود مخالفات، ولكن الطبيعى أن أى مخالفات يجب التحقيق فيها ومحاسبة المتسبب، وفى حالة تورط المجلس الأبيض يجب على الفور تقديمه للمحاكمة، والكلام لا يخص مجلس الزمالك فقط، ولكنه يشمل كل الأندية، بما فيها الأهلى والإسماعيلى وإنبى والمقاصة والمقاولون، كل الأندية سواسية فى الحساب والعقاب، والمخطئ يجب أن يكون عبرة للغير.

■ ماذا عن توقعاتك لنتيجة لقاء نهائى دورى الأبطال بين الأهلى والزمالك؟

- لقاء صعب، ومباريات القمة دائمًا خارج التوقعات، ولكن بخبراتى فإن فرص وحظوظ الزمالك أكبر، هذا واضح جدًا، نتيجة الأداء القوى للاعبى الفريق الأبيض، سواء فى البطولة الإفريقية أو فى باقى مشوارهم على مدار الموسم، ونجاحهم فى تخطى عقبة الأهلى فى السوبر، والحقيقة كعب الزمالك أصبح عاليًا على المنافس بشكل ملحوظ.

■ هل ستؤثر الأحداث التى يمر بها نادى الزمالك على أداء اللاعبين؟

- خبرات وقدرات لاعبى الزمالك تجعلهم قادرين على تجاوز أى أزمة، وأعتقد أن دور الجهاز الفنى مهم فى تهيئة اللاعبين وتجهيزهم، سواء فنيًا أو بدنيًا قبل اللقاء الصعب، وأؤكد أن فرص وحظوظ الزمالك أكثر للفوز بلقب دورى الأبطال على حساب الأهلى.

■ وما رسالتك للاعبى الأبيض لتجاوز أزمة مجلس الإدارة؟

- التركيز الشديد والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى بكل أشكالها، مثل «فيسبوك وتويتر وواتس آب»، حتى لا يتأثروا بالأحداث الساخنة التى يتعرض لها النادى حاليًا.

وأرى أنه ليس عيبًا أن يطلب الجهاز الفنى، بقيادة جايمى باتشيكو، سحب الموبايلات من اللاعبين، وأعتقد أن هذا الأمر مقبول فى الفرق الكبيرة أثناء المباريات المهمة والحاسمة، خاصة أن الزمالك يمر حاليًا ببعض الأحداث التى يجب أن يبتعد عنها اللاعبون، خوفًا من تشتت تركيزهم قبل موقعة نهائى دورى أبطال إفريقيا.

■ ما مفاتيح لعب الزمالك؟

- الزمالك يملك عناصر مميزة للغاية فى كل الخطوط، لديها القدرة على صناعة الفارق، ويجب تحضيرها بقوة لهذه المواجهة التى لن تكون سهلة فى ظل الإمكانيات والخبرات أيضًا التى يتحلى بها الفريق المنافس، الذى يملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة على المستوى المحلى أو الإفريقى.

