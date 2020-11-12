كراسي متحركة مجانًا لركاب القطارات دون دفع «إكراميات»

قالت الشركة المتكاملة لخدمات النظافة بالسكك الحديدية إن هناك زيادة لعدد الكراسي المتحركة بمحطات السكة الحديد ومنها محطة رمسيس بالقاهرة، فهناك 8 كراسي متحركة.وأوضحت شركة الخدمات المتكاملة للنظافة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخدمة تقدم لجمهور الركاب مجانًا دون دفع أى رسوم أو إكراميات للعامل، حيث يتقاضى العامل بالشركة راتبا شهريا مقابل قيامه بتلك الخدمة.أشارت الشركة إلى أن مَن يتعرض لأي ابتزاز من قبل عمال الكراسي المتحركة عليه التوجه إلى ناظر المحطة وتبليغه بالأمر، وذلك بناء على تعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير.