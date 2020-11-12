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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصاد بريطانيا ينمو بمعدل 15.5% خلال الربع الثالث

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:06 م
اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا
وكالات
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أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، الخميس، عن نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث من العام
الحالي بمعدل 15.5% من إجمالي الناتج المحلي، مع تعافي الاقتصاد من الانكماش الكبير الذي سجله خلال شهور الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء أن الارتفاع القياسي لوتيرة التعافي جاء في أعقاب الانكماش القياسي خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل- يونيو).

أضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل بنسبة 8.2% عن معدل شهر فبراير الماضي، قبيل بدء جائحة كورونا، وأقل بنسبة 9.6% عن حجمه خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال جوناثان أثو، نائب رئيس قطاع الإحصاء الوطني بالمكتب، إن أنشطة شركات بناء تشييد المساكن، والمحامين، والمحاسبين، ساهمت في الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الثالث.

من ناحية أخرى توقع تقرير للمعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 12 في المائة خلال نوفمبر الحالي، في ظل الجولة الثانية من إجراءات الإغلاق التي تفرضها الحكومة البريطانية مع عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع.

وذكر معهد الأبحاث في تقريره الشهري أنه يتوقع تراجع نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة. ويرى المعهد أن الاقتصاد سجل خلال أكتوبر الماضي نموًا بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، يتوقع المعهد عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات أكتوبر الماضي خلال ديسمبر المقبل. ويأتي توقع هذا التحسن السريع في أعقاب إنهاء الجولة الثانية من إجراءات الإغلاق.

وما زال معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ككل بنسبة 11.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

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