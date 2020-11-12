ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث وادي النطرون

حصلت «الدستور» على أسماء مصابي حادث طريق وادي النطرون وهما «عبدالرحمن محمد حسين ٢٥ سنة، مصاب بحروق متفرقة في الجسم من الدرجة الثانية والحالة العامة متوسطة، أسامة محمود إسماعيل ٦٠ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمني والفقرات القطنية وجروح متفرقة بالوجه والرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».وتم التحفظ على جثة المتوفى في الحادث بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وهما: محمد بدر عبدالرحمن إبراهيم ٤٥ عاما، السيد أحمد محمد زيدان ٣٥ عاما.وشهدت محافظة مطروح، مساء اليوم، مصرع اثنين وإصابة اثنين، إثر تصادم 3 سيارات في الكيلو 65 بوادي النطرون اتجاه القاهرة.