صلاح عبدالله: أهدى تكريمي من «الإسكندرية السينمائي» لأمي

صعد الفنان صلاح عبدالله ليتسلم تكريمه في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي عن مجمل مشواره الفني، قائلا: "أهديه لوالدتي التي رحلت قبل أن تراني في التليفزيون فنانا مشهورا ومعروفا، كما أهديه لأحفادي".كما صعدت الفنانة كارول سماحة لتسلم درع عروس البحر الأبيض المتوسط نيابة عن السينما اللبنانية التي كانت ضيف شرف الدورة الـ٣٦ وعبرت عن سعادتها الشديدة بتسلم الدرع، وأهدته لكل الفنانين اللبنانيين، كما تسلمت كل من إيناس الدغيدي ومحسن أحمد تكريمهما.يشار إلى أن حفل الختام بدأ منذ قليل بحضور عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين ونورهان وسلوي محمد علي وإيناس الدغيدي وأحمد رشوان وخالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الإسكندرية.