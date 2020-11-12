ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم بالقاهرة

وجه رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، برئاسة اللواء محمد المناوي ضربة أخرى لمهرّبي الخمور وتم ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام القانون.فبناءً على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد محال بيع البيرة والخمور بالدقى يقوم ببيع زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.تم تشكيل لجنة برئاسة المقدم هشام عبدالواحد والمقدم أيمن المنشاوي، مفتشي مباحث الجمارك، وقوة من رجال الشرطة السريين ولجنة جمركية من عبدالله مصطفي، مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر، مدير إدارة الملكية الفكرية، وطارق عبدالعزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح، رؤساء الأقسام بالمكافحة والتوجه للمحل حيث تم ضبط 170 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بسرداب سري تحت الأرض داخل المحل، وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 4 ملايين و60 ألف جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 928 لسنة 2020، وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.