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1000 حاوية فواكه وخضروات تغادر ميناء دمياط إلى ٥ دول

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:10 م
فواكه وخضروات
فواكه وخضروات
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5992 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21710 أطنان، تشمل 894 طن خشب زان و20816 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وورق عنب وفاصوليا وجزر وملوخية وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وليمون وشمر وسمسم وترمس وشطة حمرا وريحان وبرسيم)، وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية والمغرب وهولندا وسلوفينيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 243 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3189 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86979 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27294 طنا.

كما غادره قطاران بحمولة إجمالية 2679 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3975 شاحنة، منها 734 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38280 من البضائع العامة.

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