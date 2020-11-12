«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز الإبداع الفني بدمنهور بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي احتفالية وطنية فنية بعنوان «أكتوبر الفخر والعزة».بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض فني ثقافي لرواد المركز بعنوان «صورة وحكاية» الذي ضم العديد من اللوحات من الخط العربي وبعض الرسومات الخاصة باحتفالات أكتوبر وصورة الشهيد رامي حسنين، تلى ذلك فعاليات الحفل وافتتح بالسلام الجمهوري، ثم عرض برومو صغير عن انتصارات وبطولات القوات المسلحة المصرية وبسالة الجندي المصري.أعقب ذلك كلمة وكيل وزارة الثقافة وأشاد بالجهود المبذولة من قبل محافظ البحيرة لتطوير المحافظة، وكلمة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وأوضح فيها أنه تم إنشاء كوبري مشاة بإيتاي البارود وأطلق عليه اسم الشهيد رامي حسنين ومن ثم تكريم أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة قائد العقيد أحمد منسي ومعلمه باعتباره أحد أبناء محافظة البحيرة بتقديم درع الهيئة، بجانب عرض فيلم تسجيلي قصير عن حياة الشهيد.اختتم اللقاء بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية لكورال "إيد واحدة" تضمنت "ملحمة مصرية، عاش، احفظ مصر، يا بلادي، مصر بحبها، كلمة حلوة، حلوة يا بلادي، إنتي الغالية يا بلادي، صوت بلادي" بقيادة المايسترو هاني كرم، وأشاد محافظ البحيرة بالكورال وإعجابه الشديد بهم.