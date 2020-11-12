رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:48 م
احتفالات وقصص وحكايات
احتفالات وقصص وحكايات النصر
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز الإبداع الفني بدمنهور بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي احتفالية وطنية فنية بعنوان «أكتوبر الفخر والعزة».

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض فني ثقافي لرواد المركز بعنوان «صورة وحكاية» الذي ضم العديد من اللوحات من الخط العربي وبعض الرسومات الخاصة باحتفالات أكتوبر وصورة الشهيد رامي حسنين، تلى ذلك فعاليات الحفل وافتتح بالسلام الجمهوري، ثم عرض برومو صغير عن انتصارات وبطولات القوات المسلحة المصرية وبسالة الجندي المصري.

أعقب ذلك كلمة وكيل وزارة الثقافة وأشاد بالجهود المبذولة من قبل محافظ البحيرة لتطوير المحافظة، وكلمة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وأوضح فيها أنه تم إنشاء كوبري مشاة بإيتاي البارود وأطلق عليه اسم الشهيد رامي حسنين ومن ثم تكريم أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة قائد العقيد أحمد منسي ومعلمه باعتباره أحد أبناء محافظة البحيرة بتقديم درع الهيئة، بجانب عرض فيلم تسجيلي قصير عن حياة الشهيد.

اختتم اللقاء بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية لكورال "إيد واحدة" تضمنت "ملحمة مصرية، عاش، احفظ مصر، يا بلادي، مصر بحبها، كلمة حلوة، حلوة يا بلادي، إنتي الغالية يا بلادي، صوت بلادي" بقيادة المايسترو هاني كرم، وأشاد محافظ البحيرة بالكورال وإعجابه الشديد بهم.
«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور
«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور
«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور
«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور
«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور
«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور

موضوعات متعلقة

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

«خائن لقبه أبو لمعة».. كل شيء عن الإخواني الهارب أحمد عطوان

رغم عجزه الجنسي.. أيمن نور جمع بين مذيعتين دون زواج وراود ثالثة عن نفسها

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

رغم عجزه الجنسي.. أيمن نور جمع بين مذيعتين دون زواج وراود ثالثة عن نفسها

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«أكتوبر الفخر».. احتفالات وقصص وحكايات النصر العظيم بدمنهور

أسامة الحداد: «الأميرة والرجل من العامة» عبرت عن تنوع في تقنيات الكتابة

يسري عبدالله: «الأميرة والرجل من العامة» تحقق الأثر النفسي داخل متلقيها

محمد سليم شوشة: «الأميرة والرجل من العامة» تمثل جماليات الخطاب السردي