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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بـ«عرض راقص».. بدء حفل ختام «الإسكندرية السينمائي»

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:12 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
أمير محمد خالد
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بدأ منذ قليل، حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ٣٦ التي أقيمت علي مدار الأسبوع الجاري، بعرض غنائي راقص لأحد الفنانين الشباب، ثم صعدت بعد ذلك الفنانة نورهان لتقديم الحفل.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن الدورة الحالية أقيمت رغم الظروف الصعبة من سوء المناخ أو فيروس كورونا أو العديد من التحديات الأخري.

يشار إلى أن عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على الحضور وعلى رأسهم الفنان عزت العلايلي الذي أطلقت الدورة على اسمه وصعد وتسلم تمثال عروس البحر الأبيض المتوسط، وحضر كل من النجوم صلاح عبدالله وإيناس الدغيدي وسلوي محمد علي والمغربي داود ولاد السيد ومدير التصوير دكتور محسن أحمد.
بـ«عرض راقص».. بدء حفل ختام «الإسكندرية السينمائي»
بـ«عرض راقص».. بدء حفل ختام «الإسكندرية السينمائي»
بـ«عرض راقص».. بدء حفل ختام «الإسكندرية السينمائي»
بـ«عرض راقص».. بدء حفل ختام «الإسكندرية السينمائي»

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