تدمير طائرة مسيّرة أخرى في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أخرى أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.كما أعلن التحالف العربي قبل أقل من ساعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.وكان التحالف العربي قد أعلن اعتراض، فجر الخميس، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.وفي وقت سابق، صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.