الرئيس التونسي يبحث تطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، تطورات الوضع الصحي في مختلف جهات البلاد، إلى جانب الوضعين الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام.وأكد الرئيس التونسي - خلال استقباله، اليوم الخميس، رئيس الحكومة، بقصر قرطاج، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية - ضرورة اتخاذ مبادرات جديدة بخصوص الوضع الصحي كلما استوجب الأمر لذلك.وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد، وخاصة منه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على الوضع المالي، وخاصة مشروع قانون المالية التعديلي، ومشروع قانون المالية للسنة القادمة، وحث الرئيس التونسي، في هذا الصدد، على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة، داعيًا إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة هذه الأوضاع، تقطع مع المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها.