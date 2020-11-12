الكشف على ٢١٥٠ في السعدية البحرية بدمياط (صور)

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية السعدية البحرية التابعة لمركز كفر سعد، وتأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تجرى تباعًا بقرى المحافظة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة التى تم تنفيذها خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتم توقيع الكشف الطبى على ٢١٥٠ مواطنا وتحويل ٢١ حالة منهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٠ حالات أخرى، هذا بالإضافة إلى إجراء ٣٥٠ تحليلا معمليا و٤٥ أشعة سينية وأيضًا إجراء الكشف بالسونار لـ٤٢ حالة.