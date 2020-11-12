«الإدارية العليا» تقضي بدخول مرشح جولة الإعادة في الفيوم

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشح محمود فخر الدين وشهرته «بسام الصواف» عن دائرة مركزي سنورس وطامية بمحافظة الفيوم، وقضت بعودته لسباق الإعادة من جديد بدوائرته.وقال المرشح بسام الصواف، لـ«الدستور»، حكمت المحكمة الإدارية العليا بعودته لجولة الإعادة بعد قبول الطعن الذي تقدم به بوجود خطأ غير مقصود في تجميع أعداد اللجان الفرعية عن دائرة طامية سنورس بمحافظة الفيوم.وأضاف أنه حصل على 25 ألفا و89 صوتًا، وبذلك تم استبعاد المرشح منجود الهواري من سباق الإعادة، وأن القضاء أثبت شموخه بقبوله الطعن وقرار المحكمة بعودته لجولة الإعادة.