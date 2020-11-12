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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا سبل تعزيز التعاون

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:53 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، خلال اتصالا هاتفيا اليوم الخميس مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتطويره بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الاتصال تطرق إلى مشاركة البلدين في قمة "مجموعة العشرين" التي ترأسها السعودية والتوافق المشتركة حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة، كما تناول الجانبان تطورات جائحة "كورونا" وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والجهود المبذولة في تصنيع اللقاحات وتبادل الخبرات وأهمية التنسيق والتعاون الدولي لضمان توفيرها على نطاق واسع.

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