ضبط مصنعين لتصنيع المواد المخدرة بالجيزة (فيديو)

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى ضبط مصنعين لتصنيع المخدرات فى إطار الجهود الأمنية لمكافحة المواد المخدرة.وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بأن يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.