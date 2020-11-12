تشغيل تجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة للحد من الزيادة السكانية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لـ32 عيادة أهلية جديدة لمشروع 2 كفاية في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى هى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر إنجابا، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65 عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر مليون سيدة.أضاف عثمان لـ«الدستور»، أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، لافتًا إلى أن "2 كفاية"، أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية.