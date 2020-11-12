لجنة «5+5» تتفق على إخراج المرتزقة من الطريق الساحلي في ليبيا





وكانت المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أعلنت، أمس، أن المسار العسكري شهد تقدما ملحوظًا، قائلة إن وفدى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المجتمعان في سرت على مدار ثلاثة أيام، في إطار جولتهما السادسة من المحادثات، حققا تقدما في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه الشهر الماضي في مدينة جينيف السويسرية.





وأوضحت: اتفقت اللجان الأمنية على آلية تفكيك الميليشيات وسحب قواتهم وعودتها إلى المعسكرات وفتح الطرقات البرية؛ عقب تجهيز القوات التي ستشرف على تأمين الطرق، إضافة إلى اتفاقهما على موعد لإجراء محادثات بشأن دمج حرس المنشآت النفطية.. وشددت على أنه يجب حماية هذا التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية والسياسية، وحثت المشاركين في الحوار السياسي في تونس على المضي فى درب العسكريين، لأن لديهم فرصة تاريخية لتقديم نظام موحد للحوكمة وإجراء انتخابات ديمقراطية.





أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، مساء اليوم الخميس، فتح الطريق الساحلي المغلق منذ أبريل 2019، بمسافة تسمح لمرور آمن للمدنيين.كما أعلنت اللجنة، في مؤتمر صحفي، الاتفاق على إخراج جميع المرتزقة والميليشيات عن الطريق الساحلي وصولًا لإخراجهم من ليبيا.وأوضحت: «تمَّ تكليف اللجنة الفرعية بإخلاء خطوط التماس وسحب الأسلحة الثقيلة وفتح الطريق الساحلي كمرحلة أولى».وبينت اللجنة العسكرية المشتركة أنَّ المرحلة الثانية تتضمن إخراج المرتزقة والميليشيات خارج ليبيا، وأنه سيكون هناك اجتماع جديد للجنة في أقرب وقت ممكن.