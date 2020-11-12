الإنتاج الثقافي يواصل عمليات التعقيم لمواجهة كورونا

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ إجراءات الرش والتعقيم، للحد من انتشار خطر فيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس القطاع أن عمليات الرش والتعقيم تتم بصفة دورية، واليوم تم رش وتعقيم مبنى القطاع بالكامل ومركز الهناجر للفنون، وأيضا مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى الالتزام بالنسبة المسموح بها من القوة الاستيعابية لدور العرض، ووجود بوابات التعقيم، وعدم السماح بدخول العاملين والزوار إلا بارتداء الكمامة.