مصرع شاب وخالته بانقلاب موتوسيكل في المعادي

لقي شاب وخالته مصرعيهما؛ إثر حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري طرة بالمعادي.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود مصادمة ومتوفين أعلى كوبري الأسمنت بطرة.بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير دراجة بخارية متجهة من المعصرة إلى المعادي والتي يستقلها شخصان «علي. ع» (23 سنة- طالب) وخالته «بدوية. ي» (53 سنة- ربة منزل)، ختلت عجلة القيادة بيد الشاب، ما أدى لاصطدامه بالرصيف وتوفيا إثر ذلك.