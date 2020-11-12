أرمينيا: مجالنا الجوي لا يزال مفتوحًا للطيران المدني

قالت رئيسة هيئة الطيران المدني في أرمينيا، اليوم الخميس، إن المجال الجوي لبلادها ما زال مفتوحا أمام الطائرات المدنية.ونفت تاتيفيك ريفازيان تقريرا، نشرته في وقت سابق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أفاد بأن أرمينيا أعلنت منطقة حظر للطيران فوق أراضيها وإقليم ناجورنو قرة باغ، الذي شهد قتالا على مدى أسابيع بين قوات أذربيجان وقوات من الأرمن، وفقا لوكالة رويترز.