رئيس النمسا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية

غادر الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اليوم المستشفى بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية استمرت عدة أيام إثر سقوطه في منزله.وقالت مصادر فى القصر الرئاسي "هوفبورج" اليوم الخميس إن الرئيس سوف يستأنف عمله من مكتبه فى المنزل.وأضافت المصادر أن الرئيس - لدى مغادرته المستشفى - توجه بالشكر الى الأطباء وطاقم التمريض فى المستشفى لجهودهم فى سرعة شفائه.وأشارت المصادر الى ان الرئيس سوف يقضى فترة النقاهة فى المنزل ويمارس عمله من هناك.كان الرئيس النمساوي قد نقل الى مستشفى فيينا العام يوم السبت الماضي بعد سقوطه فى المنزل واصابته بإصابة مؤلمة في الحوض.