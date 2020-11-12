تكريم 78 متدربًا لاجتيازهم تدريب دورة موازنة البرامج بجامعة سوهاج

كرم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، متدربي دورة موازنة البرامج والأداء، والتي نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة في الفترة من ٨ حتى ١٠ من نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وبحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، الدكتور أحمد جلال الأمين المساعد للجامعة، المحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة.وفي بداية اللقاء أكد الدكتور أحمد عزيز، أهمية البرنامج التدريبي للدورة لتأهيل الكوادر البشرية بالجامعة ليكونوا نواة لبدء العمل بالنظام الجديد للموازنة، وتعريفهم بموازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام ٢٠١٦ بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التي يفرضها الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تدريب الكوادر بمختلف الإدارات والقطاعات، لتمكينهم من تطبيق الموازنات طبقًا للنهج الجديد لوزارتي المالية والتخطيط، وذلك جنباََ إلى جنب مع موازنة الأبواب والبنود.وفي السياق نفسه أكد المحاسب أشرف القاضي، أن الدورة هدفت إلى تعريف المشاركين بمفاهيم الموازنات وأهدافها كخطة شاملة لمختلف الأنشطة، إعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء كأسلوب متطور من أساليب إعداد الموازنات بالقطاع الحكومي، إلى جانب تمكين المشاركين من تهيئة الظروف الملائمة اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء في مختلف وحدات الجامعة، وكذلك تمكين المشاركين من المساهمة الفعالة في إعداد الموازنات ودراستها ومتابعة تنفيذها وتحليلها، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الضرورية لإعداد موازنة البرامج والأداء بما يضمن تحقيق المؤشرات الإيجابية للكفاءة والفعالية والاقتصاد.وقال الدكتور أحمد الخطيب، أن البرنامج التدريبي للدورة استمر لمدة ٣ أيام متواصلة بمقر مركز ضمان الجودة بالحرم الجامعي القديم، واستهدف مديري العموم ومسئولي وحدات الموازنية والمحاسبية والتخطيط، والذي بلغ عددهم ٧٨ متدربا، وقد حاضر بالتدريب نخبة متميزة ومتخصصة في هذا المجال بمختلف قطاعات الجامعة، مضيفًا أن التدريب تناول آليات التخطيط وكيفية تحديد مؤشرات الأداء للبرامج الموازنية ذات الأولية بالجامعة، مشيرًا إلى استمرار إدارة المركز في تنظيم مثل هذه الدورات التي تمثل إضافة قوية في مجال بناء الكوادر البشرية بالجامعة كونها تتفق مع المهارات اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.