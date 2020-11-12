رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي وفدي: السيسي سبق العالم وأسس لنظرية اقتصادية فريدة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:37 م
السيسي
السيسي
إسلام نصير
طباعة
أكد الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا ذات طبيعة خاصة نظرا لأهمية الموضوعات التي تناولتها وفي مقدمتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وقضايا الإرهاب.

وقال محسب، في بيان، اليوم، إن الزيارة تطرقت إلى العديد من الملفات ذات الأهمية الكبيرة على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي وتنسيق المواقف بين الدولتين في المحافل الدولية إزاء القضايا المشتركة.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس السيسي يسبق العالم ويؤسس لنظرية اقتصادية فريدة هي الأولى من نوعها في حوض البحر المتوسط والعالم العربي والأفريقي.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس إلى اليونان تؤكد عمق رؤيته ونظرته المستقبلية للأوضاع، ورغبته في تحسين علاقة مصر بمختلف دول المنطقة والإقليم، لافتا إلى أن تلك الزيارة هدفها حماية وتأمين المصالح المصرية الاقتصادية والعسكرية في منطقة شرق المتوسط.

وشدد على أن الاتفاق على تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة في منطقة شرق المتوسط يعد تطورا مهما يفتح المجال للاستفادة من ثروات البحر المتوسط، كما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.

واختتم: مصر تربطها باليونان علاقات قوية على مدار سنوات طويلة، كما أنها توطدت بصورة واضحة ومهمة إيجابيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر تقف صفا واحدا مع اليونان لحماية مصالحهما المشتركة في شرق المتوسط ضد أطماع تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مكلفني 500 جنيه».. تفاصيل جديدة في قضية طالبة الحجاب بالجيزة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

الصور

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

image description

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة خضعت لعملية توصيل ذراعها المبتور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم 12-11-2020

رابط موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب EKB

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

المركز القومي لثقافة الطفل يصدر كتاب «سنابل الأمل»

الثقافة تعلن بدء الاشتراك فى الدفعة الرابعة من ورشة «ابدأ حلمك»

سراج منير: أحلم بكتابة تاريخ المصريين 

عبير درويش: رأيت «حلاوة» بطلة طبق الدهشة واقتربت منها