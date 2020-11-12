قيادي وفدي: السيسي سبق العالم وأسس لنظرية اقتصادية فريدة

أكد الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا ذات طبيعة خاصة نظرا لأهمية الموضوعات التي تناولتها وفي مقدمتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وقضايا الإرهاب.وقال محسب، في بيان، اليوم، إن الزيارة تطرقت إلى العديد من الملفات ذات الأهمية الكبيرة على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي وتنسيق المواقف بين الدولتين في المحافل الدولية إزاء القضايا المشتركة.وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس السيسي يسبق العالم ويؤسس لنظرية اقتصادية فريدة هي الأولى من نوعها في حوض البحر المتوسط والعالم العربي والأفريقي.ولفت إلى أن زيارة الرئيس إلى اليونان تؤكد عمق رؤيته ونظرته المستقبلية للأوضاع، ورغبته في تحسين علاقة مصر بمختلف دول المنطقة والإقليم، لافتا إلى أن تلك الزيارة هدفها حماية وتأمين المصالح المصرية الاقتصادية والعسكرية في منطقة شرق المتوسط.وشدد على أن الاتفاق على تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة في منطقة شرق المتوسط يعد تطورا مهما يفتح المجال للاستفادة من ثروات البحر المتوسط، كما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.واختتم: مصر تربطها باليونان علاقات قوية على مدار سنوات طويلة، كما أنها توطدت بصورة واضحة ومهمة إيجابيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر تقف صفا واحدا مع اليونان لحماية مصالحهما المشتركة في شرق المتوسط ضد أطماع تركيا.