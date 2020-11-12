استبعاد مرشح من جولة الإعادة بمجلس النواب بالبحيرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، وعضوية المستشارين مصطفى حسن السيد وأحمد شحات إسماعيل وأشرف خميس بركات ومحمد محمد السعيد، بقبول الطعن المقدم من مرشح مجلس النواب بدائرة مركز حوش عيسى "على مهنا مسعود"، وشهرته «علي الدميني»، المقدم ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة، ورئيس اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة، شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه من إعلان خوض المرشح محمد عبدالغني عبداللطيف صقر، مرشح حزب مستقبل وطن، لجولة الإعادة بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن على الدميني لخوض جولة الإعادة، بدلا منه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف.وكانت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة قد أعلنت حصول علاء حمدي قريطم ومحمد عبدالغني صقر على أعلى الأصوات بما يمكن أن يؤهلهما لخوض جولة الإعادة، بعد إضافة المصريين بالخارج وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة بعد إضافة المصريين بالخارج، الأمر الذي جعل المراسم على الدمينى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، نظرا لوجود خطأ في تجميع الأصوات فى اللجان الفرعية الأمر الذي جعل مرشح مستقبل وطن يدخل فى جولة الإعادة بدلا منه.