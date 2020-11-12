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محافظات

وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:14 م
الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تفقد الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج يرافقه ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج عدد من المدارس خلال ندوات التوعية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات الموسم الثانى من مبادرة شباب يدير شباب.

واستمع وكيلا وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم لشرح مفصل بالجلوس وسط الطلاب ومناقشة بعض الأسئلة خلال بعض المحاضرات من الشباب المشاركين فى المبادرة.

وقال شوقي إن الحملة بدأت عملها الأسبوع الماضي بغرض توعية طلاب المدارس وأقرانهم بالمنازل للحفاظ على أنفسهم ضد أخطار كورونا بالتزامن مع توقع الهيئة الصحية بوجود موجة ثانية تجتاح البلاد خلال فصل الشتاء،داعيا من الله أن يسلم مصر وشعبها من جميع الامراض والفيروسات.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة be careful هى واحدة من المبادرات الفرعية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ضمن مبادرة شباب يدير شباب YLY التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مايو الماضى وتمتد حتى يونيو 2021 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وتقدم شوقى بالشكر لمدير مديرية التربية والتعليم وكذلك القائمين على تنفيذ المبادرة من أبناء مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم داخل المدارس لإنجاح المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس
وكيلا «تعليم ورياضة» سوهاج يشاركان بندوة التوعية ضد كورونا بالمدارس

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