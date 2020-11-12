السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.كما ناقش الوزيران- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.