السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:41 م
أ.ش.أطباعة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
كما ناقش الوزيران- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الوزيران- وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.