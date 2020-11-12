لندن تستدعي سفير الصين بعد عزل 4 نواب في هونج كونج

استدعت الحكومة البريطانية، الخميس، السفير الصيني في لندن، واتهمت بكين بانتهاك التزاماتها الدولية إثر عزل 4 نواب مؤيدين للديمقراطية من برلمان هونج كونج.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه تم استدعاء السفير ليو شياو مينغ إلى وزارة الخارجية لإبلاغه "قلق لندن العميق حيال الإجراءات الأخيرة".وأضاف المتحدث أن "المملكة المتحدة ستواصل إدانة هذه الانتهاكات للحقوق والحريات في هونج كونج، وتذكير الصين بالتزاماتها التي وافقت عليها بحرية بموجب القانون الدولي".وعُزل 4 نواب مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، صباح الأربعاء، بعد أن منحت إحدى اللجان التشريعية في الصين إذنا للسلطات المحلية بعزل كل مشرّع يعتبر تهديدا للأمن الوطني دون المرور بالقضاء.وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، بأن عزل النواب الأربعة يمثل "انتهاكا صارخا" لاتفاق 1984 بين لندن وبكين الذي جرى بموجبه تسليم المنطقة للصين.وقال الوزير في بيان إن "الصين خانت وعودها مرة أخرى وقوّضت الاستقلالية العالية لهونج كونج".واعتبر راب الأربعاء أن الصين تسعى إلى "مضايقة وخنق واستبعاد المعارضة الديمقراطية".لكن رد ليو شياو مينغ، عبر تغريدة على تويتر الخميس، قال فيها إن "هذا القرار حول هونج كونج مبرر ومنطقي"، وأضاف أن "الموظفين، وبينهم النواب، لا يسمح لهم في أي مكان من العالم بانتهاك قَسَمِهم وخيانة بلدهم".وأثارت الحكومة البريطانية غضب بكين عبر تسهيل منح الجنسية البريطانية لملايين من سكان هونج كونج من حملة جواز السفر البريطاني لأقاليم ما وراء البحار.وعلقت لندن أيضا اتفاقية تبادل للمطلوبين مع هونج كونج، ووسعت نطاق حظر الأسلحة المفروض على الصين منذ 1989 ليشمل مستعمرتها السابقة.