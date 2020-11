مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

أحدثت الفنانة مي عز الدين ردود فعل كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب حلقة مسلسل "خيط حرير" ومشهد وفاة والدها، وذلك من خلال الأغنية التى تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة.أغنية "ناقصني أمان" من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي.وقات قناة ON بإذاعة حلقات مجمعة مساء الخميس، في الساعة الساعة السابعة، حيث تم عرض من الحلقة الرابعة وحتى الثامنة، وسيتم إعادة الحلقات المجمعة يوم السبت عبر قناة On Drama في الساعة الثانية ظهرًا.ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7:45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1:30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساءً ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.