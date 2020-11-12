رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بوسي تطرح أغنية «أنا الدنيا» على «يوتيوب» (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:47 م
بوسي
بوسي
حسن أمين
طباعة
طرحت المطربة بوسي أحدث أغنياتها بعنوان "أنا الدنيا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاونت بوسي خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، والموزع الموسيقي أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن بوسى ستحيى حفلا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة تحضر لها بوسى من الآن.

كما تجهز المطربة بوسى لأغنية وطنية جديدة، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر غناؤها فى الحفل نفسه.

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

الصور

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

image description

رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة خضعت لعملية توصيل ذراعها المبتور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

التعرق دون سبب يشير لمرض خطير

كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم 12-11-2020

رابط موقع بنك المعرفة المصري تسجيل الدخول للطلاب EKB

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

المركز القومي لثقافة الطفل يصدر كتاب «سنابل الأمل»

الثقافة تعلن بدء الاشتراك فى الدفعة الرابعة من ورشة «ابدأ حلمك»

سراج منير: أحلم بكتابة تاريخ المصريين 

عبير درويش: رأيت «حلاوة» بطلة طبق الدهشة واقتربت منها