بوسي تطرح أغنية «أنا الدنيا» على «يوتيوب» (فيديو)

طرحت المطربة بوسي أحدث أغنياتها بعنوان "أنا الدنيا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاونت بوسي خلال الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، والموزع الموسيقي أحمد عادل، وميكس وماستر هاني محروس.يذكر أن بوسى ستحيى حفلا كبيرًا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة تحضر لها بوسى من الآن.كما تجهز المطربة بوسى لأغنية وطنية جديدة، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر غناؤها فى الحفل نفسه.