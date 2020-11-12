«لا علاقة لنا بالسياسة».. مفاجآت كشفها مكتشف لقاح كورونا

التجارب شملت 40 ألف مشارك

لا علاقة لنا بالسياسة

تطعيم الأطفال

مفاوضات مع 30 دولة

ينقل لـ70 درجة تحت الصفر

توصيله للدول الفقيرة

سعر اللقاح

مفاجآت كثيرة رصدها مكتشف أول لقاح فيروس كورونا، التابع لفايزر الأمريكية خلال حواره مع فضائية العربية والتي كشف خلالها عدد من المفاجآت لكل من ينتظر طرح اللقاح عالميًا على أمل الشفاء من الوباء القاتل.قال أوجور شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة بيوتك، صاحبة اكتشاف لقاح فيروس كورونا التابع لفايزر الأمريكية، إن التجارب السريرية شملت 40 ألف مشارك وآثارها الجانبية محدودة لا تتعدى اليومين حتى الآن، مضيفًا أن اللقاح سيكون عبارة عن جرعتين في اليوم الأول واليوم 22، مؤكدًا الاستمرار في جمع البيانات عن اللقاح للعامين المقبلين.قال شاهين: "لا علاقة لنا بالسياسة ونتبع قواعد التطوير وتوفير اللقاح بعد الحصول على الموافقة لقد قدمنا طلبات الموافقة، ونحن على اتصال مكثف مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.كشف شاهين عن خطط لتطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عاما، لافتًا إلى أهمية العمل على تأمين 50 مليون جرعة هذا العام، و1.5 مليار جرعة العام المقبل، معربًا عن أمله في بيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة العالم.وأضاف شاهين أن هناك مفاوضات مع 30 دولة بينها الاتحاد الأوروبي لضمان الحصول على اللقاح فور إنتاجه، مشددًا على أهمية طلبات الدول من اللقاح بشكل مبكر لضمان تأمينه.وحول طريقة التعامل مع اللقاح، قال: نقل اللقاح يتم عند درجة 70 تحت الصفر، وبعد نقل اللقاح لا بد من تخزينه في برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات.أكد شاهين العمل مع عدد من المؤسسات والمنظمات لتوفير اللقاح للدول الفقيرة، لافتًا إلى ضرورة إنتاج كميات كافية من اللقاح للوصول إلى كافة أنحاء العالم لأن هذا من أهدافنا الرئيسية.وعن سعر اللقاح، بالنسبة للسعر الذى تم الإعلان عنه وهو 20 دولارا، قال: "هو السعر الخاص بالمجال الصناعي ويعتمد على عدد الجرعات التي يتم تأمينها وحين نوفر هذا اللقاح إلى دول تعاني صعوبات اقتصادية سوف نأخذ في الاعتبار ضرورة تخفيض السعر، وما من سعر محدد لجميع الدول المختلفة، وسوف نعمل على هذا الشق خلال الأشهر المقبلة".