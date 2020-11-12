رئيس الأركان يتابع سير العمليات ومظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء

تابع الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، كما تفقد الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين، وكذا عناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة.كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأشار إلي الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي سيناء الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في التصدي والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء واستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى ما يدور فى أذهان القادة والضباط والصف والجنود تجاه كل الموضوعات على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، مشيدًا بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك صحيح لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وطالبهم بضرورة الحفاظ علي أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكل التهديدات، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية والتمسك بقيم الولاء والانتماء للوطن والاستعداد الدائم للتضحية والفداء للحفاظ علي سلامة وعزة مصر والقوات المسلحة التى ستظل الدرع الواقية لمصر وشعبها العظيم.وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرًا لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء، وحضر اللقاء قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.