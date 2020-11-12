مدن الجيل 4.. كيف انتعشت المجتمعات العمرانية في عهد السيسي؟

مدينة عمرانية جديدة بصعيد مصر

مدن ذكية على سواحل مصر

القاهرة الكبرى تحظى بنصيب الأسد

على مدار السنوات القليلة الماضية، نفذت القيادة السياسية عددًا من المشروعات القومية الضخمة، تأتي مشروعات الإسكان الاجتماعي على رأس هذه المشروعات في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها قبل سنوات من الآن.وبلغ عدد المدن الجديدة التي تم تنفيذها نحو 30 مدينة من مدن الجيل الرابع؛ منها العاصمة الإدارية العلمين، المنصورة الجديدة، ووصلت المدن الجديدة في صعيد مصر نحو 9 مدن، وقُدرت استثمارات تلك المدن بـ11 مليار جنيه.ومؤخرًا أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح مدن سكنية جديدة ضمن سكن مصر، دار مصر، جنة مصر، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات على أن يستمر التقديم حتى 7 ديسمبر المقبل.واتساقًا مع ذلك، أوضح مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر تسعى إلى توفير مجتمعات عمرانية جديدة بهدف توزيع الزيادة السكانية الكبيرة ومضاعفة المعمور المصري، بدلًا من التكدس الكبير في القاهرة الكبرى والوادي والدلتا.أضاف رئيس الوزراء أنه تم اختيار مواقع استراتيجية لتنفيذ المدن العمرانية الجديدة عليها للاستفادة من الموقع المميز الذي يجعلها تنافس عالميًا وإقليميًا، من خلال ارتباطها بالخدمات التنموية والمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.تعد مدينة ناصر الجديدة أولى مدن الجيل الرابع فى صعيد مصر، التي تأسست في محافظة أسيوط بالقرب من مطار أسيوط الدولي، على مساحة 6 آلاف فدان، وتم اختيار هذا الاسم لتخلد ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.تضم مدينة ناصر مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية، ومن المقرر لها أن تستوعب عند اكتمالها نحو 350 ألف نسمة، فضلًا عن توفير المشروعات الخدمية التي توفر فرص عمل للشباب.فيما تم تأسيس مدينة غرب قنا الجديدة، لتكون أول مدينة ذكية بالمحافظة، ونُفذت على مساحة تصل إلى 9 آلاف فدان تقريبًا، وتستهدف المدينة استيعاب 550 ألف نسمة؛ للحد من أزمة التكدس السكاني في مدينتي قنا ونجع حمادي.تطل مدينة العلمين الجديدة على البحر مباشرةً ويبلغ طول الكورنيش 14 كم، وهو بمثابة مشروع سياحي وعمراني متكامل به فنادق تعمل على مدار العام، وتمثل المدينة أهمية استراتيجية إذ جذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها بسبب موقعها المتميز.وتأتي محافظة الجيزة على رأس المحافظات التي تحظى بمدن عمرانية جديدة، وأبرزها حدائق أكتوبر المقرر أن يتم تسكين نحو 250 ألف نسمة فى المدينة الجديدة؛ لأنها تتضمن وحدات سكنية عديدة سواء دار مصر أو سكن مصر أو إسكان اجتماعى كما تستهدف المرحلة الأولى من مدينة أكتوبر الجديدة تسكين نحو 200 ألف أسرة.وفقًا للاحصائيات الصادرة عن وزارة الاسكان، فإنه خلال 6 سنوات تم تطوير نحو 298 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 165 ألفًا و958 وحدة سكنية بتكلفة 41 مليار جنيه مقسمة بين 26 ملیارًا للمشروعات و15 مليارا قيمة الأراضى، ويتم حاليًا تنفيذ 74 ألفا و927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة بتكلفة 22 ملیار جنيه، منها 14 مليارا للمشروعات و8 مليارات قيمة الأراضي.