المكسيك: حالات كورونا تتجاوز 986 ألفًا والوفيات 96430

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا المستجد بالمكسيك 986 ألفًا 177 حالة، وذلك حتىالساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مكسيكو سيتى، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المكسيك بلغ 96430 حالة بينما تعافى من مرض «كوفيد- 19» الذى يسببه فيروس كورونا 824355 شخصًا.وقد مر حتى الآن حوالي 36 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا بالمكسيك.