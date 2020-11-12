الأمم المتحدة: 11 ألفا نصفهم أطفال فروا من إثيوبيا إلى السودان

ذكر ممثل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس أن نحو 11 ألفا عبروا من إثيوبيا إلى السودان فرارا من الصراع الدائر في بلدهم وأن ما يقدر بنصفهم أطفال.وقال أكسل بيستشوب ممثل المفوضية للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت "إنهم يأتون دون متعلقات تذكر وفي حين جاء معظمهم في صحة جيدة، لدينا معلومات عن بعض المصابين".وكانت الشرطة الإثيوبية اليوم الخميس ألقت القبض على 242 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في العاصمة أديس أبابا للاشتباه في تآمرهم "لنشر الفوضى".ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مفوض الشرطة جيتو أرجاو قوله إنه جرى ضبط أسلحة منها قنابل وأعيرة نارية معهم.وتقاتل القوات الاتحادية منذ أسبوع قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إقليم تيجراي في شمال البلاد.