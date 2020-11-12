سامي مغاوري: أحداث جديدة وشيقة في «اللعبة 2»

يواصل فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي يخوض بطولته كل من الفنان هشام ماجد وشيكو، تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه خلال ديسمبر المقبل.وقال الفنان سامي مغاوري، في تصريح لـ"الدستور"، إنهم يصورون المسلسل بشكل شبه يومي سعيًا منهم لإنهاء أكبر قدر ممكن من المشاهد، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد سيشهد أحداثا جديدة وشيقة، بالإضافة إلى انضمام عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف مما يزيد الأحداث متعة، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" حول ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف بأحكام مثل الجزء الأول، لكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة منهم أن "شيكو وهشام" يتزوجان على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلوا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية."اللعبة" يشارك في بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، ومي كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود.