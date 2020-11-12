«المحرصاوي» يتفقد معرض الأزهر للكتاب في يومه الثاني

التقط عدد من الطلاب والباحثين، اليوم الخميس، صورًا تذكارية مع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وذلك عقب تفقده معرض الكتاب الذي تقيمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي يستمر أسبوعين بمقر المكتبة المركزية بجامعة الأزهر بمدينة نصر خلف كلية التجارة.وافتتحت جامعة الأزهر، أمس الأربعاء، معرضًا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار نشاطها العلمي والثقافي الكبير الذي تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، إن المعرض يقام لمدة أسبوعين في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة هذا المعرض السنوي؛ لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين.