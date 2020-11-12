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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

موعد بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي جولة الإعادة للمرحلة الثانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:14 م
الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية
عائشة حسن
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يستأنف مرشحو جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، في فترة الدعاية الانتخابية والتي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 16 نوفمبر الجاري الموافق الإثنين المقبل، وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي، جولاتهم الميدانية في الدوائر لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وعرض برامجهم الانتخابية.

ويتاح الطعن خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة فى موعد أقصاه الثلاثاء 17 نوفمبر، وتفصل محكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارًا من 18 وحتى 27 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر، وفي الداخل يومى 7 و8 ديسمبر، لتعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.

وجرت المرحلة الثانية من انتخابات النواب في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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